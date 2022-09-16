Дом-объект культурного наследия отремонтируют в Ленобласти | 360°

Культура 16 сентября 2022, 23:51 Поделиться Telegram

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Viber Дом-объект культурного наследия отремонтируют в Ленобласти

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области объявил два тендера на ремонт дома-объекта культурного наследия в Выборге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

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Фонд выделил на работы не менее 473,4 миллиона рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать крышу, подвалы и фасад здания. Также необходима реставрация и восстановление фундаментов дома. Заявки на участие принимаются до 20 сентября.

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