Дом-объект культурного наследия отремонтируют в Ленобласти | 360°

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Дом-объект культурного наследия отремонтируют в Ленобласти

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области объявил два тендера на ремонт дома-объекта культурного наследия в Выборге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

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Фонд выделил на работы не менее 473,4 миллиона рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать крышу, подвалы и фасад здания. Также необходима реставрация и восстановление фундаментов дома. Заявки на участие принимаются до 20 сентября.

Ленинградская область

Ремонтные работы

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