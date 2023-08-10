Культура 10 августа 2023, 16:09 Дом на Большой Посадской улице в Петербурге вошел в список объектов культурного наследия

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге дом на пересечении Большой и Малой Посадских улиц вошел в реестр культурного наследия регионального значения. Подобное распоряжение подписал председатель КГИОП Сергей Макаров. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Здание известно под названием «Дом Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир». Его возвели в 1910–1911 годах. Автором проекта выступил выдающийся архитектор Алексей Иванович Зазерский. Дом выполнен в стиле неоклассической архитектуры.