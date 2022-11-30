Культура

30 ноября 2022, 19:36

Дом купцов Завериных в Калуге стал объектом культурного наследия

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Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков присвоил такой статус расположенному в Калуге дому, который принадлежал купцам Завериным. Об этом сообщила НСН со ссылкой на местные СМИ.

Архитектор Алексей Комов построил здание еще в XIX веке. Оно находится по адресу улица Воробьевская, 26.

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Чтобы обосновать включение дома в список памятников, специалисты проведут государственную историко-культурную экспертизу.

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