Дом культуры «Северный» в Балашихе отремонтируют до конца года
За несколько месяцев в доме культуры закончат ремонт фасада, кровли, заменят окна и систему отопления, усилят несущие конструкции здания.
«По программе развития инфраструктуры бывших военных городков проводятся работы по реконструкции дома культуры „Северный“. Этот объект — центр микрорайона. Здесь проводятся все культурно-массовые мероприятия», — отметил Сергей Юров.
А в следующем году выполнят работы по чистовой отделке, проведут оснащение помещений и завершат капремонт. На время ремонта занятия для детей, посещающих кружки в Доме культуры «Северный», проводятся в гимназии № 3 и Культурно-досуговом центре «Заря».
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Работает дом культуры «Северный» с 1958 года. В нем функционируют 10 кружков и объединений. Здание передали в собственность муниципалитета в 2012-м.