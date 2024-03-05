Культура 05 марта 2024, 13:27 Дом культуры и филиал историко-краеведческого музея отремонтируют в Самарской области

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Учреждения просветительской деятельности отремонтируют в Большечерниговском и Волжском районах Самарской области. Об этом сообщил sovainfo.ru.

Так, в апреле запланировано восстановление Дома культуры в поселке Восточный. Специалисты обновят кровлю, фасад, пожарную сигнализацию и систему отопления.

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В селе Рождествено пройдет реставрация филиала историко-краеведческого музея, добавил RT.