Культура 11 января 2023, 07:59 «Дом дракона» получил «Золотой глобус» как лучший сериал «Дом дракона» признали лучшим сериалом на церемонии «Золотой глобус» Кинопоиск

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Создатели «Дома дракона» получили премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал». Церемония идет в Лос-Анджелесе, ее транслирует на телеканале NBC.

«Дом дракона» является приквелом сериала «Игры престолов». В этой номинации были представлены также сериалы «Корона», «Лучше звоните Солу», «Разделение» и «Озарк».

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Сериал «Начальная школа „Эбботт“» оказался лучшим в категории «Мюзикл/комедия». Лучшим драматическим фильмом по версии «Золотого глобуса» стала картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Также за эту награду боролся и фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», ставший самым кассовым в 2022 году. Лучшим мультфильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо» от Гильеро дель Торо и Марка Густафсона. Премию «Золотой глобус» получили также актриса Кейт Бланшетт за ленту «Тар» и актер Кевин Костнер за работу в сериале «Йеллоустоун».

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