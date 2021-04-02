«Дом-2» перезапустят 19 апреля с Бузовой и Бородиной

Реалити-шоу «Дом-2» переехало на телеканал «Ю». Первые выпуски выйдут в эфир 19 апреля. Видео с анонсом появилось в Instagram телеканала.

«Мы рады сообщить, что с 19 апреля на телеканале „Ю“ стартует реалити-шоу „Дом-2. Новая Любовь“», — говорится в сообщении.

Судя по опубликованным кадрам, вести программу будут Ольга Бузова и Ксения Бородина. Выпуски шоу будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов.

В конце марта в СМИ появилась информация, что кроме новых участников на «телестройку» позовут и бывших участников проекта, чтобы вернуть шоу былую популярность.

Телеканал ТНТ отказался от показа телепроекта «Дом-2» в декабре 2020 года. В эфир программа выходила на протяжении 16 лет и стала одним из самых длинных реалити-шоу в мире. За это время на проекте участники сыграли около 30 свадеб и родили 14 детей.

Многие участники после ухода из проекта продолжили наращивать свою популярность. Некоторые стали известными артистами, блогерами и телеведущими.