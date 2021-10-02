Долги студии «Ленфильм» погасили

Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук заявил, что у киностудии больше нет долгов. Режиссер анонсировал возвращение «золотой коллекции» и появление площадки «Дебют», сообщил ТАСС.

Кинорежиссер сообщил, что уже существует программа развития студии до 2025 года. О погашении всех долгов он рассказал на совещании у зампреда правительства России Татьяны Голиковой.

«Долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, ВТБ возвращает деньги, это все происходит вот сейчас, днями. У нас новый совет директоров, он усилен представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета. Программа развития „Ленфильма“ одобрена, „золотая коллекция“ возвращается на студию. На студии организовывается площадка „Дебют“», — доложил о ситуации Федор Бондарчук.

Он также добавил, что его команда долго шла к этому результату, и теперь можно сказать, что проблемы с «Ленфильмом» решены.

Ранее генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил мнение, что потеря прав на «золотую коллекцию» является основной причиной всех проблем «Ленфильма».