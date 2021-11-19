Документальный фильм о пожарных-десантниках вышел при поддержке Института развития Интернета

Фильм «Пожарный десант» от Life.ru и Института развития интернета вышел на Youtube-канале LIFE DOC.

Фильм расскажет о работе пожарных и опасностях, с которыми они регулярно сталкиваются во время выполнения своих обязанностей. Уточняется, что летом этого года лесные пожары были самые мощные за последние 20 лет. Огонь уничтожил более 18 миллионов гектаров леса. Сложнее всего обстановка была в Якутске.

«Труд лесных пожарных тяжел, опасен и не слишком престижен. Несмотря на это, каждый год тысячи мужчин прощаются со своими семьями и отправляются в лес, чтобы тушить пожары», — говорится в описании фильма.