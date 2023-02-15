Культура 15 февраля 2023, 16:56 Доходный дом купца Федора Рыбина в Петербурге признали памятником регионального значения

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Городской Комитет по охране памятников Петербурга признал доходный дом купца Федора Рыбина памятником регионального значения. Об этом написал сайт kp.ru.

Такое признание означает, что здание с текущего момента будет находиться под охраной государства, сообщил RT.

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На сегодняшний день первые этажи здания арендуют магазины, а на верхних расположены жилые квартиры.

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