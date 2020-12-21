Догилева рассказала о съемках в фильме «Доктор Лиза»

Отмечается, что Догилевой делали специальный пластический грим.

«Клеили маску часа три, а особой разницы я не увидела. Подумала: зачем все это, если за полчаса кисточкой можно то же самое нарисовать?!» — цитирует Догилеву ИА Nation News.

По ее словам, из-за этого она даже поссорилась с гримером, а после того, как увидела себя на экране, оценила его мастерство по достоинству.