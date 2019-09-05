  • Дочь принца Уильяма пошла в первый класс

    05 сентября 2019, 20:47

    Алена Макаренко

    Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта пошла в первый класс в школе имени Томаса Баттерси. Фотографию выложили в аккаунте Кенсингтонского дворца в Тwittеr, сообщило ИА Nation News.

    Теперь четырехлетняя внучка королевы Елизаветы II учится в одном из самых престижных учебных заведений Великобритании. Оно расположено в районе Баттерси на юго-западе Лондона.

    Вместе с ней в школу пошел ее старший брат, шестилетний Джордж. С этого года он — третьеклассник.

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    На учебу Шарлотту и Джорджа отвезли их родители — герцог и герцогиня Кембриджские. К зданию школы они приехали на внедорожнике, за рулем которого сидел принц Уильям, сообщил Reuters.

    В лондонской школе учатся около 560 мальчиков и девочек. Ежегодная плата — около 19 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше 1,5 миллиона рублей). Родители Шарлотты могут получить скидку, так как в это же учебное заведение ходит их старший сын.