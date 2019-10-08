Дочь поставит неоконченный спектакль Марка Захарова

Марк Варшавер назначил дочь Марка Захарова, ведущую актрису «Ленкома» Александру Захарову режиссером спектакля «Капкан». Спектакль по мотивам произведений Владимира Сорокина должен был ставить ее отец. Марк Захаров умер 28 сентября в 85 лет. Его дочери — 57.

Директор и художественный руководитель столичного театра «Ленком» Варшавер подписал приказ, которым назначил дочь Марка Захарова Александру режиссером постановки, которую не успел завершить ее отец. Захарова завершит работу над спектаклем «Капкан».

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«Сегодня я подписал приказ, что Александра Захарова является режиссером спектакля „Капкан“, который должен был ставить Марк Анатольевич Захаров», — подтвердил Варшавер. Его слова привело РИА «Новости».

По словам руководителя театра, премьера «Капкана» состоится ровно тогда, когда ее планировал Захаров. Это начало декабря 2019 года.

Марк Захаров умер 28 сентября. Перед тем выдающийся режиссер болел. С ним попрощались в театре, где он служил с 1973 года. Похоронили его на Новодевичьем кладбище 1 октября.

Дочь режиссера Александра служит в «Ленкоме» с 1983 года. За это время успела принять участие как в театральных постановках, так и сняться во множестве полюбившихся зрителю фильмах: «Формула любви», «Криминальный талант», «Убить дракона», «Мастер и Маргарита» и других. Сейчас Захарова — ведущая актриса театра, худруком которого долгое время был ее отец.