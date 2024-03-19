Культура 19 марта 2024, 18:45 Дочь Папанова рассказала об унизительном увольнении из театра Меньшикова Актриса Елена Папанова назвала унизительным увольнение из театра Меньшикова РИА «Новости»

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Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, рассказала об увольнении из Театра имени Ермоловой, которым руководит народный артист России Олег Меньшиков. В интервью на YouTube-канале «PRОжизнь» она призналась, что ее унижали и пытались выгнать из труппы.

«Ну, это было унизительно: ходить, сидеть в театре. Был ли разговор с Олегом Евгеньевичем? Ни одного! Не только у меня — у всех! Он не поговорил с нами, даже когда захотел уволить. Это ужасно обидно», — посетовала Папанова.

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Она пояснила, что сначала дала согласие на предложение начальства и ежедневно ходила в театр. Обязанности актрисы заключались в работе над собой, чтении книг и повышении культурного уровня. Затем она заразилась ковидом, а в театре вновь начали обсуждать ее увольнение. Позже по совету подруги Папанова сама покинула театр.

Артистка отметила, что понимает Меньшикова, который решил построить новый театр.

«Может быть, мы ему мешали. Но не встретиться с артистами, которые проработали по 40 лет в театре, не сказать им „спасибо“, не дать премию…<…> Я узнала об увольнении от коллеги», — сказала она.

В 2021 году в Театре имени Ермоловой перед летним отпуском прошло массовое увольнение актеров. Больше 20 человек остались без работы.