Дочь Калашникова отреагировала на фильм об отце

Дочь Калашникова рассказала, что уже несколько раз посмотрела кинокартину. Более того, она консультировала авторов фильма.

«Наверное, эта картина своевременна на фоне сегодняшней кинопродукции. У нас нет фильмов о людях, о творцах. Я думаю, что появление этой картины, оно дает хотя бы какое-то понятие, хотя бы в минимальной степени, о том, как создавался, громко сказать, но щит родины — это не только легендарный автомат», — заметила Елена Михайловна.

Несмотря на биографичность фильма, она усомнилась, что исполнители главных ролей действительно похожи на ее родителей.

«Сложный вопрос — похожи ли Юрий Борисов или Ольга Лехман на моих родителей. Родители всегда остаются родителями. Ты хочешь их видеть такими, какими ты их запомнил. Конечно, это невозможно воспроизвести. Но если отвлечься и воспринимать просто как художественный образ, схожесть есть», — пояснила Елена Михайловна.

Ранее 15 февраля в Ижевске, за пять дней до официальной премьеры, прошел показ фильма «Калашников».