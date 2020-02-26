    26 февраля 2020, 13:49

    Дочь Калашникова отреагировала на фильм об отце

    Ольга Ситникова

    Дочь конструктора Калашникова Елена Михайловна посчитала своевременной биографическую драму «Калашников». Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

    Дочь Калашникова рассказала, что уже несколько раз посмотрела кинокартину. Более того, она консультировала авторов фильма.

    «Наверное, эта картина своевременна на фоне сегодняшней кинопродукции. У нас нет фильмов о людях, о творцах. Я думаю, что появление этой картины, оно дает хотя бы какое-то понятие, хотя бы в минимальной степени, о том, как создавался, громко сказать, но щит родины — это не только легендарный автомат», — заметила Елена Михайловна.

    Несмотря на биографичность фильма, она усомнилась, что исполнители главных ролей действительно похожи на ее родителей.

    «Сложный вопрос — похожи ли Юрий Борисов или Ольга Лехман на моих родителей. Родители всегда остаются родителями. Ты хочешь их видеть такими, какими ты их запомнил. Конечно, это невозможно воспроизвести. Но если отвлечься и воспринимать просто как художественный образ, схожесть есть», — пояснила Елена Михайловна.

    Ранее 15 февраля в Ижевске, за пять дней до официальной премьеры, прошел показ фильма «Калашников».