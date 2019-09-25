Добронравов: «Сваты-7» отсняли наполовину

Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина седьмого сезона «Сватов» уже отснята. Актер, сыгравший в сериале Ивана Будько, с нетерпением ждет возобновления съемочного процесса.

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По его словам, в седьмом сезоне поклонники вновь увидят любимых героев. На данный момент съемки приостановлены.

«Из-за геополитических неурядиц пришлось два года снимать в Белоруссии. Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу», — сообщил Добронравов в интервью газете «Известия».

Он признался, что молится о продолжении работы. Пока команда успела отснять только половину сезона. При этом актер отметил, что не устал сниматься в «Сватах». По его словам, у него великолепные коллеги, режиссер, хороший сценарий. В сериале «нет ничего, кроме добра».

Украинский сериал «Сваты» впервые был показан на телеканале «Россия-1» в 2008 году. Он получил большую популярность и выходил на российском телевидении вплоть до 2013 года. Производством занималась студия «Квартал-95», основателем которой является действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Однако из-за кризиса российско-украинских отношений начало съемок седьмого сезона в 2015 году было заморожено. Российским актерам, снимавшемся в этот сериале, запретили въезд на Украину. В 2017 году команда проекта все же начала работу над новыми сериями. Но позже съемки были вновь приостановлены.