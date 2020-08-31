Добронравов рассказал, когда покажут седьмой сезон «Сватов»

Новый сезон сериала «Сваты» выйдет в 2021 году. Примерные сроки премьеры обозначил актер Федор Добронравов, который играет в комедийном телесериале одну из главных ролей.

Планировалось, что новые серии выйдут в 2020 году, но съемки приостановили из-за пандемии коронавируса. Пока процесс не возобновился, уточнило ИА Nation News.

Добронравов заметил, что в седьмом сезоне тему COVID-19 поднимать не будут. Зато в нем появятся не только уже полюбившиеся и известные персонажи, но и новые. Некоторые из актеров ушли из проекта, но сохранили дружеские отношения с коллегами.

Сериал покинула Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой. После смерти Ольги Аросевой и Владимира Зельдина из телешоу убрали родителей Ольги Николаевны — Николая и Людмилу. Исполнившая ее роль Людмила Артемьева тоже больше не будет сниматься в «Сватах».

Новый сезон «Сватов» поклонники сериала ждут с 2013 года. Всего на экраны с 2006 года вышло шесть полноценных сезонов. Продолжение съемок несколько раз откладывали. Когда именно работа над сериями начнется снова, Добронравов не уточнял.