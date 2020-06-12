«Добронравов никого не достает»: Анна Кошмал рассказала о съемках последнего сезона «Сватов»

Полюбившийся зрителям сериал «Сваты» вышел на финишную прямую. Седьмой сезон станет для проекта последним и будет состоять из двенадцати серий. Об этом во время общения с поклонниками в Instagram рассказала актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву.

По ее словам, дата выхода пока не назначена, но увидеть сериал на экранах хотят все, включая авторов и актеров проекта.

«Я думаю, что все этого хотят. И создатели хотят. И мы хотим. Все актеры очень любят этот проект. Никто от этого проекта не отказывался. Никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты», — заявила Анна Кошмал.

Она рассказала, что сейчас еще идет съемка некоторых эпизодов сериала. В 12 новых сериях артисты порадуют зрителей новой историей. Дату премьеры седьмого сезона «Сватов» назовут после окончания работы на площадке.

«Вот когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет. Будет 12 серий в «Сватах-7″. Честное слово. Седьмой сезон будет последним», — рассказала актриса.

Отвечая на вопросы подписчиков, она опровергла слухи, что играющий в сериале Ивана Будько артист Федор Добронравов достал всех своими шутками на съемочной площадке.

«Он потрясающий человек, очень воспитанный, интеллигентный и тактичный. Он никогда никого ничем не достает», — встала на его защиту Анна Кошмал.

Съемки седьмого сезона сериала постоянно откладывали, и поклонникам пришлось ждать почти семь лет, прежде чем они узнали, что новые серии все же начали снимать. В Instagram-аккаунте поклонников сериала выложили запись со съемок, где актеры исполняют песню «Тополя».

Весь звездный состав в сборе. Предварительно известно, что седьмой сезон покажут до конца 2020 года.