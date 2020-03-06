«Добавить мат, секс и скандал»: Лоза обвинил музыкантов в опошлении старых песен

Сейчас подростки любят слушать провокационную музыку с обилием нецензурной лексики. При этом зачастую речь идет не о новых песнях, а переделанных старых композициях. Такая музыка разрушительно влияет на молодых людей.

«Безусловно, музыка оказывает влияние на умы подростков. Музыка с нецензурной лексикой, призывами к насилию, пропагандой гомосексуализма оказывает деструктивное влияние», — заявил певец и композитор Юрий Лоза радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, стиль музыки для молодых людей не имеет значения, так как они могут опошлить любую композицию. Появилась тенденция, что люди не могут придумать ничего нового и начинают переделывать то, что уже давно существует.

«Раньше было поколение создателей — сейчас пришло поколение потребителей. А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал», — заключил музыкант.

Лоза уже не первый раз высказывается о молодых исполнителях. До того, как стало известно, что от России на Евровидение поедет Little Big, все активно обсуждали возможных кандидатов. Тогда некоторые предполагали, что поехать может Тима Белорусских. Музыкант выступил против исполнителя и заявил, что стране нужно выбрать гражданина своей страны.