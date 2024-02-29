Культура 29 февраля 2024, 14:26 «Дни.ру»: походы в театр помогают снизить уровень стресса

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Регулярное посещение театра — это эффективный способ отвлечься и справиться со стрессом. Об этом сообщили «Дни.ру».

Во время спектакля зритель получает возможность освободить эмоции, сопереживая персонажам на сцене. Человек может пережить духовный катарсис и освободиться от накопившегося стресса.

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Кроме того, походы в театр позволяют развивать эмпатию и стимулируют развитие интеллекта.

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