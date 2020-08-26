Дни открытых дверей пройдут в культурных центрах Москвы
Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, рассказала, что 29 и 30 августа с 10:00 до 20:00 в культурных центрах столицы пройдут Дни открытых дверей. Об этом сообщила НСН.
«Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий — квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы», — пояснила Сергунина.
Все мероприятия будут бесплатными, но в ряде случаев для участия потребуется предварительная регистрация.
С полной программой можно ознакомиться на сайтах культурных учреждений. Посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.