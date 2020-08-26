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    26 августа 2020, 16:12

    Дни открытых дверей пройдут в культурных центрах Москвы

    Анастасия Кременчугская

    Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, рассказала, что 29 и 30 августа с 10:00 до 20:00 в культурных центрах столицы пройдут Дни открытых дверей. Об этом сообщила НСН.

    «Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий — квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы», — пояснила Сергунина.

    Все мероприятия будут бесплатными, но в ряде случаев для участия потребуется предварительная регистрация.

    С полной программой можно ознакомиться на сайтах культурных учреждений. Посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

    Новости SMI.FM