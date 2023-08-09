Культура 09 августа 2023, 18:17 Дни казахского кино пройдут в Москве с 18 по 20 августа Дни казахского кино объявили в «Иллюзионе» в Москве с 18 по 20 августа Unsplash

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На следующих выходных, с 18 по 20 августа, кинотеатр «Иллюзион» покажет фильмы с казахскими актерами. Вход на все показы бесплатный, сообщили на сайте «Роскино».

Гостям покажут такие кинокартины, как «Шал», «Войско Мын Бала», «Ореховое дерево», «Мукагали» и «Дорога к матери». На все показы необходима предварительная регистрация.

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Показы проведут в рамках проекта «Дни зарубежного кино» при поддержке Министерства культуры России. Все фильмы отмечены международными премиями.

Ранее анонсировали, что любителям кино покажут «Москву в кадре» на Южном речном вокзале. Жители столицы не только увидят уникальные кадры, но и послушают лекции о Москве. Гости узнают, что смотрели их предшественники в разные годы, какие сообщения печатали в прессе, а также как работал прокат.