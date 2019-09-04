Дмитрий Пучков Goblin рассказал о пути от оперуполномоченного к переводчику

Дмитрий Пучков чаще всего позиционирует себя как переводчика, несмотря на широкий спектр занятий. По его словам, интерес к переводам фильмов у него возник во время службы в уголовном розыске.

«В родной стране (Дмитрий родился на Украине — прим.ред.) много чего делают очень плохо. Например, плохо прокладывают канализацию, плохо дороги асфальтом устилают. И фильмы переводят плохо. Когда смотришь хороший добротный фильм: замечательный сценарий, отличная режиссура, великолепная актерская игра, а перевод отвратительный — люди даже понять не могут, чем этот фильм так хорош. Всегда хотелось сделать лучше. Попробовал — оказалось, действительно получается лучше, чем у многих. В 1995 году начал, и вот никак не остановлюсь», — поделился блогер.

Дмитрий Пучков Goblin отметил, что нецензурная брань резко добавляет интереса к произведениям. Публицист считает чушью попытки заботиться о нравственности граждан путем запретов. Поэтому он перевел другу на день рождения фильм «Путь Карлито», где использовал ненормативную лексику.

«Когда я перевел «Путь Карлито» другану на день рождения в подарок, собрались мужики, все посмотрели, все в восторге: как замечательно, все заиграло совершенно другими красками. С моей точки зрения, у всего в этой жизни есть свой уголок. Нецензурная брань в моем понимании — это специальный язык для мужиков, на котором мы разговариваем на рыбалках, на охоте, в бане и на службе. Это нормально, там, где нет женщин и детей. Я без вас знаю, что хорошо, а что не хорошо», — поделился писатель.

Дмитрий Пучков также рассказал, что псевдоним «Goblin» он получил еще во время службы в уголовном розыске, где всех звали гоблинами. А поскольку Дмитрий был старший, к нему быстро прилипло это прозвище.