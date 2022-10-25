Дмитрий Певцов указал на главную проблему в современной культуре России | 360°

25 октября 2022, 22:30
Дмитрий Певцов указал на главную проблему в современной культуре России
Депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов обратил внимание на главную проблему, которая, по его мнению, существует в сегодняшней культуре страны. Парламентария процитировал «Царьград».
Певцов выразил уверенность, что проблема кроется в отсутствии рабочих механизмов, позволяющих эффективно определять, на какие проекты могут быть потрачены государственные деньги, а на какие — нет.
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«Часто говорят, что денег не хватает. Но, по мне, их, напротив, стоит раздавать поменьше. Потому что иногда наши так называемые культурные деятели выдают такие результаты, что хоть святых выноси», — заметил артист.
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