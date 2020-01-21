«Для кино это хороший знак»: режиссеры о назначении нового министра культуры

Российские деятели культуры рассказали телеканалу «360» о своем отношении к назначенному сегодня новому главе Министерства культуры — Ольге Любимовой. Многие были знакомы с ней лично, так как до назначения она занимала должность руководителя департамента кинематографии ведомства.

Совесткий и российский режиссер и сценарист кино Карен Шахназаров рассказал, что знает Ольгу Любимову лично. «Она возглавляла департамент кино. Для кино это хороший знак», — указал режиссер, добавив, что новый министр — человек молодой, энергичный и производил хорошее впечатление.

«Я думаю, что и Владимир Ростиславович не уходит из культуры, я надеюсь, потому что он много сделал на этом посту», — заявил Шахназаров.

Он также предположил, что Любимова на новом посту будет особенное внимание уделять развитию российского кинематографа.

Советсткий и российский кинодраматург и кинорежиссер Александр Абашьян также указал, что ничего плохого о новом главе Минкульта сказать не может — только хорошее.

«Она не только формально свои обязанности выполняет, выделяет деньги, но и проверяет, как они расходовались, получает сведения о прокате, на основании этого делает выводы», — рассказал Абашьян, добавив, что в кино Любимова также читала все сценарии, вникала в производство.

Он также сказал, что министру будет сложно из-за большого количества новых обязанностей. «Сейчас на нее навалилось такое количество — и театр, и музей — будет очень сложно ей», — заключил режиссер.

Ранее сегодня стало известно, что место покинувшего свой пост Владимира Мединского займет Ольга Любимова.