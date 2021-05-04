Агутин объяснил критику песни Manizha для Евровидения

Певец Леонид Агутин считает, что его слова о песне Russian Woman, с которой Manizha поедет на Евровидение, поняли превратно. Об этом он написал в Facebook.

Ранее Агутин в интервью YouTube-каналу «А поговорить?» заявил, что Russian Woman — это «очень слабое произведение, которое стыдно выставлять на Евровидение».

«Для меня эта песня пустая. В ней не за что зацепиться. Она просто сделана плохо», — отмечал музыкант.

Он также возложил ответственность за выбор произведения на Первый канал.

В посте на Facebook Агутин написал, что сотрудничает с Первым каналом «всю свою карьеру» и считает, «что это по-прежнему лучшая телевизионная команда страны, как ни крути».

«Всегда ли мы сходились во мнении? Не всегда. На то и есть рабочий процесс. Вот и сейчас, я считаю эту песню слабой, но сильно подозреваю, что на Первом такого же мнения», — добавил исполнитель.

Певице он пожелал удачи на конкурсе.

Manizha — сценическое имя Манижы Сангин. Певица родилась в Таджикистане, выросла в России.

Ее песню Russian Woman («Русская женщина») раскритиковали некоторые депутаты и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Издание «Ветеранские вести» усмотрело в песне оскорбление достоинства русских женщин и обратилось в Следственный комитет. СК проводит проверку.