«Дюна» установила рекорд в российском прокате по сборам за уикенд с начала пандемии

Фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева собрала за выходные в российском прокате почти 542 миллиона рублей. Это самый крупный результат с начала пандемии. Данные по сборам привел Оператор единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), который отслеживает количество проданных билетов.

Стартовала картина Дени Вильнева не очень хорошо. По итогам первого дня она не смогла опередить «Мортал комбат», который за первые выходные собрал 475 миллионов рублей. Но экранизация романа Фрэнка Герберта быстро сократила разрыв и вырвалась в лидеры кинопроката.

На втором месте по сборам за выходные дни расположился новый фильм о вселенной Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» с результатом 41 миллион рублей. Но для фильм крутят в кинотеатрах уже третью неделю.

В целом по миру за выходные «Дюна» собрала почти 37 миллионов долларов. Но здесь нужно учесть, что прокат картины еще не начался в США и Китае. При этом во всех странах, где премьера уже прошла фильм стал лидером проката.

Россия принесла создателям «Дюны» самые крупные деньги за проданные билеты (7,6 миллиона долларов), на втором месте расположилась Франция, где зрители заплатили за сеансы на общую сумму 7,5 миллиона долларов. На третьем месте расположилась Германия с результатом 4,9 миллиона долларов за проданные билеты.

Мировым лидером проката остается «Шан-Чи и легенда 10 колец». С момента премьеры фильм Marvel заработал 320,6 миллиона долларов. Это четвертый результат для всех голливудских фильмов, выпущенных в 2021 году.