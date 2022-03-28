«Дюна» получила сразу шесть «Оскаров»

Фильм «Дюна» завоевал премии «Оскар» в номинациях за операторскую работу и визуальные эффекты. 94-я церемония наград Американской киноакадемии проходит в эти минуты в Голливуде, ее транслирует телеканал АВС.

Всего «Дюна» режиссера Дени Вильнева выдвинута на «Оскар» в десяти номинациях, включая категорию «Лучший фильм». Приз за операторскую работу получил Грейг Фрейзер. Награда за визуальные эффекты досталась команде из четырех человек.

Всего к этой минуте на счету «Дюны» шесть «Оскаров». Ранее картина уже получила призы в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка» — здесь премия досталась композитору Хансу Циммеру.

«Дюна» — американский фантастический фильм 2021 года режиссера Дени Вильнева. Первая лента из двух в рамках запланированной адаптации одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года.

Действие разворачивается в далеком будущем: юный Пол Атрейдес и его семья, благородный Дом Атрейдесов, оказываются втянутыми в войну за опасную пустынную планету Арракис, которая идет между коренным народом фременов и бывшими правителями Арракиса, Домом Харконненов.

Главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин и другие.