Культура 28 февраля 2023, 17:15 Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля

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Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля. Об этом сообщил сайт kp.ru.

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Фестиваль будут проводить в рамках Дня города, в этом году Пермь празднует свое 300-летие. Как добавил RT, в программе — исполнение симфонической поэмы «Франческа да Римини» и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского. Исполнение возьмет на себя оркестр musicAeterna, которым управляет Теодор Курентзис.