Культура 17 марта 2023, 20:21 «Дядю Ваню» поставили в МХТ имени Чехова к 125-летию театра mxat.ru

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Почти 125 лет назад на этой сцене в постановке по пьесе «Дядя Ваня» в главных ролях блистали сам Константин Сергеевич Станиславский и Ольга Книппер. Нового «Дядю Ваню», премьера которого состоится в МХТ 18 марта, поставил в театре приглашенный режиссер Денис Азаров. На спектакле побывал корреспондент «360».

Пьеса Чехова «Дядя Ваня», наверное, одно из самых философских произведений писателя. Действие происходит в провинциальной усадьбе, где оказались вместе люди, которые никак не должны были там оказаться. Им вместе в тягость, но они вынуждены как-то сосуществовать. И всех их мучает страшная тоска.

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«Одиночество, глубокое одиночество каждого героя этой пьесы. И, конечно, он про любовь. Только тут проблема в том, что все любят не тех, кто любит их. Здесь нет ни одной счастливой пары. И у них нет никаких шансов на простое счастье», — рассказывает режиссер спектакля «Дядя Ваня» Денис Азаров.

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Роль Астрова в постановке исполняет приглашенный актер Павел Чинарев.

«Он как бы пытается больше с самим собой выяснять отношения в этом смысле. А для остальных — то он пьяный, то агрессивный, то чрезмерно ироничный. Это целый коллаж закрышек и драпировок, которыми пользуется доктор Астров», — поделился исполнитель роли Астрова Павел Чинарев.

Ирония чувствуется на протяжении всей постановки и наблюдается у всех героев. Чехов и сам был очень ироничным, а главное, самоироничным человеком.

«Я, в силу своей природы, искала все-таки иронию и самоиронию в своем персонаже. По отношению к себе, к обстоятельствам. Безусловно, они у нее трагические, болевые. Но все-таки она не утяжелена. Она остается этой женщиной в самом расцвете», — рассказала актриса, исполнительница роли Елены Андреевны Светлана Колпакова.

Абсолютное совпадение реалий произведения и с сегодняшним днем.

«Мы пытались внимательно прочитать пьесу Антона Павловича Чехова. И оказалось, что она с сегодняшним днем созвучна. Потому что пьеса про интеллигентных людей, которые оказались в вынужденном соседстве друг с другом, и каждый переживает личный кризис», — поделился актер, исполнитель роли Войницкого Сергей Епишев.

Невероятный калейдоскоп событий точно попадает в цель. Зритель неизбежно узнает в ком-то из героев себя и искренне сопереживает ему.

Премьерные показы спектакля пройдут в предстоящие выходные — 18 и 19 марта. Еще есть шанс успеть купить билет!