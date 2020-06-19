DJ Smash впервые стал отцом

«В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь!» — написал Ширман.

Музыкант поблагодарил свою избранницу, назвав ее волшебницей. Также он сказал «спасибо» врачам и роддому за все, что было сделано для рождения ребенка. Других слов он пока не может подобрать, чтобы передать свои эмоции. Поэтому 38-летний Ширман пообещал поделиться чувствами чуть позже.

Ребенок появился на свет в одном из роддомов Москвы. Имя малышке пока еще не придумали. Девочка и молодая мать чувствуют себя отлично. Ширман и его супруга модель Анастасия Кривошеева стали родителями в первый раз.

DJ Smash — российский диджей, композитор и музыкальный продюсер. Он — лауреат премий MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон», «Муз-ТВ». Ширман и Кривошеева познакомились в 2011 году. О беременности модели поклонники не подозревали.