Дизайнер рассказал о намеках на пандемию в старых коллекциях одежды

«Год назад предсказания моды уже существовали про вирусы. К примеру, у нашего студента была коллекция, где вылеченные легкие были напечатаны принтом на пальто, когда еще болезни не было даже в Китае. У дизайнеров всегда такие предсказания на несколько лет вперед», — заверила Липская.

Она отметила, что в настоящий момент мировая мода нередко демонстрирует образ человека, перенесшего катастрофу. Моделей часто одевают в «случайные» вещи, в нарядах присутствует элемент многослойности. Помимо прочего, актуальна объемная одежда «с чужого плеча». Специалист заявила, что мода указывает на крайне серьезные проблемы. Липская призвала относиться к работе дизайнеров серьезно и осознанно.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко объяснил, почему женщинам не стоит носить туфли на каблуках.