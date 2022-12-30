Культура 30 декабря 2022, 17:15 Дизайнер Игорь Гуляев назвал Вивьен Вествуд королевой панк-культуры

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Накануне скончалась известная во всем мире дизайнер Вивьен Вествуд, и о ней с восхищением высказался российский коллега Игорь Гуляев. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

Российский дизайнер заявил, что она стала вдохновителем бунта в творчестве, а также смелых экспериментов. Вивьен Вествуд, по его словам, была одним из самых ярких явлений в мире моды, и каждый ее показ становился криком поколения.

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«Ушла Легенда… Она прожила яркую жизнь, сумев стать не просто королевой панк-культуры, а сделать ее модной и коммерчески успешной», — сказал Игорь Гуляев.

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Он также добавил, что «эта смелая бабушка» прожила яркую и безбашенную жизнь. И выразил надежду, что ее бренд, ее детище останется жить и сохранит дух своей создательницы.