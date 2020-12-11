Disney заявил о работе над 10 сериалами по вселенной Marvel

Компания Disney анонсировала обновление контента для сервиса Disney Plus. Он успешно стартовал и уже набрал 86,8 миллиона подписчиков, почти превзойдя самые высокие ожидания.

Планы Disney раскрыла во время Дня инвестора, сообщило издание Variety. Причем к концу 2024 финансового года компания намерена добиться для стримингового сервиса 230-260 миллионов подписчиков.

Чтобы закрепить и развить достигнутый успех, для Disney Plus готовят обширную линейку контента. Сервис представит 10 сериалов по вселенной Marvel, в том числе и уже анонсированные. На нем выйдут 10 сериалов по «Звездным войнам» (здесь уже учтен сольный проект истории Оби-Вана Кеноби), 15 сериалов от Disney и Pixar и такое же количество фильмов от этих же студий.

Кроме того, сервис обещает два новых спин-оффа «Звездных войн». На экраны выйдут «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока». Уже опубликован тизер спин-оффа «Изгоя один».

Оригинальный контент для онлайн-кинотеатра Disney должен выходить еженедельно. Подобное практикует Netflix.

В марте 2021 года сервис представит анимационный фильм «Райя и последний дракон». За него придется дополнительно заплатить 30 долларов. В основную подписку ленту добавят со временем.