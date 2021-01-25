Disney+ заблокировал «Дамбо» и «Питера Пэна» из-за расовых стереотипов

Сервис Disney+ заблокировал «Дамбо» и «Питера Пэна». Просмотр анимационной классики запретили всем, кто не достиг семи лет, из-за «расовых стереотипов».

Помимо «Дамбо» и «Питера Пэна», под запрет на детских аккаунтах попали мультфильмы «Швейцарская семья Робинзонов» и «Коты-аристократы», сообщает The Mail on Sunday. На взрослых аккаунтах мультфильмы посмотреть можно, но в начале просмотра появляется предупреждение о неуместных материалах: «Эта программа включает в себя негативные изображения и/или жестокое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочны тогда и ошибочны сейчас».

Главная причина блокировки «Питера Пэна» — образ индейского племени, членов которого называют «краснокожими». В анимационном фильме 1970 года «Коты-аристократы» есть персонаж сиамской кошки по имени Шун Гон, чьи раскосые глаза и выдающиеся зубы были описаны как карикатура на восточноазиатских людей.

«Швейцарская семья Робинзонов», вышедшая в прокат в 1960 году, была удалена из детских аккаунтов Disney+ за «желтые и коричневые лица» пиратов. Мультфильм о летающем слоненке «Дамбо» 1941 года выпуска был обвинен в высмеивании порабощенных афроамериканцев на южных плантациях.

В октябре Disney созвала консультационный совет по контенту, чтобы отметить любые проблемы, связанные с расовыми стереотипами в классической анимации. Компания Disney заявила на своем веб-сайте, что она стремится создавать истории с вдохновляющими темами, которые отражают разнообразие человеческого опыта по всему миру. В заявлении говорится: «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем признать его, извлечь из него уроки и вместе двигаться вперед, чтобы создать завтрашний день, о котором сегодня можно только мечтать».