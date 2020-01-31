Disney выберет темнокожих актрис на роли сестер Русалочки

По сюжету сказки у Ариэль всего шесть сестер. Некоторых из них, возможно, сыграют звезда «Эйфории» Зендая, Кеке Палмер и Хлоя Бэйли. Также выбрана кандидатка на роль матери Русалочки — Гугу Эмбата-Ро.

Актриса на роль главной героини Ариэль была выбрана в прошлом году. Ею стала 19-летняя темнокожая исполнительница Холли Бэйли.

Съемки ремейка должны начаться в апреле этого года после того, как студия окончательно утвердит актерский состав.

Общественность была несколько обескуражена внезапным выбором актрисы на роль главной героини. «Русалочка не может быть темнокожей», — заявляли многие. Историк из Боннского университета Эрик Вейд опроверг это и рассказал, что русалки бывают разными: темнокожими и синекожими, с темными волосами и вовсе безволосые. В разные времена их изображали по-разному.