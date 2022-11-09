Культура 09 ноября 2022, 19:06 Disney снимет сериал по вселенной «Индианы Джонса»

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Кинокомпания Disney совместно с Lucasfilm начала работу над сериалом по франшизе «Индиана Джонс». Об этом сообщила НСН со ссылкой на Variety.

Сейчас идет поиск сценариста, поэтому подробности будущего проекта пока не известны. Нет информации даже о том, станет ли сериал приквелом, спин-оффом или будет как-то связан с пятым фильмом по вселенной «Индианы Джонса».

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Уточняется, что идея проекта возникла после того, как актер Харрисон Форд отказался играть Индиану Джонса после пятого части.

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