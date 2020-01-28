Disney снимет новую версию «Бэмби» в стиле «Короля Льва». В Сети не оценили идею

Компания Disney сделает современную экранизацию классического мультфильма от «Бэмби». Пользователи еще не видели ни одного кадра, но уже разочаровались.

Как сообщило издание The Hollywood Reporter, в команде сценаристов нового «Бэмби» есть авторы, участвовавшие в работе над «Капитаном Марвел» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории», в том числе Женева Робертсон-Дуорет и Линдси Бир.

В «Бэмби», как и в «Книге джунглей» и «Короле Льве», создатели планируют использовать CGI-графику. Съемки живой природы собираются сочетать с анимированными персонажами. Менять сюжет создатели не планируют, несмотря на то, что он менее эпичный по сравнению с другими проектами Disney.

Мультфильм «Бэмби» был снят в 1942 году. Он был сделан по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена. «Бэмби» в свое время получал три номинации на «Оскар».

История про олененка считается классическим мультфильмом, поэтому пользователи скептически отнеслись к идее его переделать.

«Зачем показывать новому поколению оригинальную версию мультфильма, если можно сделать ее уродливой и безжизненной в CGI. Я говорю это с 2015 года, Disney пора остановиться. И, самое главное, людям пора перестать платить за это деньги».

«Еще одно безжизненное зарабатывание денег».