    28 января 2020, 08:28

    Disney снимет новую версию «Бэмби» в стиле «Короля Льва». В Сети не оценили идею

    Юлия Булыгина

    Компания Disney сделает современную экранизацию классического мультфильма от «Бэмби». Пользователи еще не видели ни одного кадра, но уже разочаровались.

    Как сообщило издание The Hollywood Reporter, в команде сценаристов нового «Бэмби» есть авторы, участвовавшие в работе над «Капитаном Марвел» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории», в том числе Женева Робертсон-Дуорет и Линдси Бир.

    В «Бэмби», как и в «Книге джунглей» и «Короле Льве», создатели планируют использовать CGI-графику. Съемки живой природы собираются сочетать с анимированными персонажами. Менять сюжет создатели не планируют, несмотря на то, что он менее эпичный по сравнению с другими проектами Disney.

    Мультфильм «Бэмби» был снят в 1942 году. Он был сделан по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена. «Бэмби» в свое время получал три номинации на «Оскар».

    История про олененка считается классическим мультфильмом, поэтому пользователи скептически отнеслись к идее его переделать.

    «Зачем показывать новому поколению оригинальную версию мультфильма, если можно сделать ее уродливой и безжизненной в CGI. Я говорю это с 2015 года, Disney пора остановиться. И, самое главное, людям пора перестать платить за это деньги».

    «Еще одно безжизненное зарабатывание денег».