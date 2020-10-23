Disney снимет мюзикл на тему «Золушки» с афроамериканцем в главной роли

Студия Disney снимет поп-мюзикл по мотивам сказки «Золушка». Главную роль в нем сыграет темнокожий актер Чоузен Джейкобс, звезда фильма «Оно».

Новый фильм будет называться Sneakerella, что можно перевести как «Золушка из мира кроссовок». Действие мюзикла происходит в Нью-Йорке. Герой Джейкобса — продавец обуви в магазине покойной матери, мечтающий стать дизайнером спортивной обуви. Молодой человек вынужден скрывать свой талант от отчима и двух сводных братьев. Роль принцессы, которую встретит главный герой, сыграет дочь баскетболиста NBA Джона Салли.

«Sneakerella — это яркое, современное прочтение любимой истории, рассказ о том, что магия является результатом тяжелой работы и решимости и живет в каждом из нас», — заявили в Disney.

Джейкобс сравнил приглашение на роль с исполнением желания, которое было загадано при падении звезды. «Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами Sneakerella», — написал он в Instagram.

Премьера мюзикла назначена на 2021 год. В том же году на экраны выйдет новая версия диснеевской «Русалочки». Ариэль сыграет афроамериканка Холли Бэйли.