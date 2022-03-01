Disney прекратил поставлять свои фильмы в российские кинотеатры

Walt Disney Company заявила о приостановке поставок своих фильмов в российские кинотеатры. Такое решение, как отмечается, было принято на фоне спецоперации РФ в Донбассе.

«Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий „Я краснею“ от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации», — сказано в заявлении компании, которое было размещено в официальном Twitter-аккаунте Walt Disney Company.

Компания и партнеры предоставят необходимую гуманитарную помощь беженцам с Украины, следует из заявления.

С 1 марта у российских кинотеатров обновят правила показа фильмов. Теперь зрителей необходимо предупреждать о длительности рекламы и трейлеров перед началом демонстрации ленты. Такие сведения разместят в зоне касс. Это поможет зрителям лучше рассчитать время и не опоздать на сеанс.

Причем ряд кинозалов уже могут предоставить зрителям всю необходимую информацию для комфортного нахождения в кинотеатре. Данные о технических характеристиках залов кинотеатров, о текущем репертуаре, а также возрастных ограничениях укажут на кассах или сайтах кинотеатров.