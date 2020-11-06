Disney отменила премьеры «Смерти на Ниле» и «Главного героя»

Премьеры кинокартин должны были пройти 10 и 16 декабря соответственно. На какое время перенесен релиз, пока неизвестно. Отмена показа фильмов в кинотеатрах связана с обострением коронавирусной инфекции, отметило ToDay News Ufa. Многие кинотеатры так и не открыли свои двери или сейчас закрываются.

В то же время 24 декабря Disney планирует выпустить в прокат кинокомикс «Чудо-женщина: 1984».

«Главный герой» Шона Леви рассказывает о персонаже видеоигры, который с помощью своего приложения пытается перебраться в реальный мир. «Смерти на Ниле» — вторая кинокартина Кеннет Брана о детективе Эркюле Пуаро. До этого британо-ирландский режиссер снял «Убийство в Восточном экспрессе» (2017). В «Смерти на Ниле» сыграли Арми Хаммер, Галь Гадот, Эмма Макки.

В Америке работает около половины кинотеатров. В Европе же прошла очередная волна закрытий: они не функционируют в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польше, Чехии, Словакии, Бельгии, Австрии, Швейцарии и Литве.