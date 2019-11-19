Disney объявила даты выхода новинок Marvel

Стало известно, кто может сыграть женщину-Локи Подробнее

По информации издания, фэнтези «Черная Вдова» от австралийского кинорежиссера и сценариста Кейт Шортланд и «Вечные» от китайского сценариста Хлои Чжао выйдут в прокат 1 мая и 6 ноября 2020 года соответственно.

В 2021 году появятся кинокартина и экранизация одноименного комикса «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 12 февраля, супергеройский фильм «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли — 7 мая, фэнтези и боевик «Тор: любовь и гром» — 5 ноября.

Предполагается, что релиз «Черной Пантеры 2» состоится 6 мая 2022 года. В этом же году выйдут три новых проекта Marvel. Зрители смогут увидеть их 18 февраля, 29 июля и 7 октября.

Ранее стало известно, что британской актрисе Софи Ди Мартино досталась роль в сериале «Локи» для стримингового сервиса Disney+.