Disney «незамедлительно» остановит в России некоторые виды деятельности

Американская компания Disney приостанавливает свою работу в России. Причиной стала ситуация на Украине. Об этом говорится в опубликованном заявлении, которое привело РИА «Новости».

Решение компании коснется релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic.

Некоторые виды деятельности Disney собирается остановлены в России «незамедлительно». Российские сотрудники, пообещала американская компания, останутся трудоустроенными.

Представители Disney заявили, что вместе с партнерами предоставят необходимую гуманитарную помощь беженцам с Украины.

Ранее в Disney предупредили, что приостанавливают выход своей кино- и анимационной продукции в российских кинотеатрах. В дальнейшем компания решила приостановить и другую деятельность.