Disney научит роботов моргать

Робот запросто изобразит рассеянность, интерес и даже дыхание. Спустя время андроид будет выглядеть как живой собеседник благодаря таким навыкам.

Ранее Disney отказался возвращать американского актера Джонни Деппа во франшизу «Пираты Карибского моря». Звезда лишилась роли из-за судебного процесса с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Причем Джек Воробей не появится даже в эпизодах из-за репутационных рисков еще до судебного процесса. Вместо этого Disney сделает перезагрузку с Марго Робби в главной роли.

В то же время Disney работает над 10 сериалами по киновселенной Marvel для сервиса Disney Plus.