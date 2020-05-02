Disney намерен выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»

По информации издания, сценаристом новой версии «Геркулеса» станет Дэйв Каллахэм. Он работал над лентой вселенной Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Фильм выйдет в Соединенных Штатах в 2021 году.

Каким будет актерский состав в новом «Геркулесе», пока не известно — проект еще далек от стадии кастинга. Также тайной пока остается и то, каким будет новый взгляд на «Геркулеса», что нового привнесет Disney и сохранится ли музыкальное сопровождение.

Интерес публики подогревает и то, что последние ремейки очень разнятся по характеру. Если «Король Лев» оказался достаточно близок к оригинальному мультфильму 1994 года, то в «Мулане» изменениям подверглась и сама сюжетная линия.

Однако присутствие Каллахэма в качестве сценариста, как отмечает издание, уже обещает много экшена и фэнтезийный пересказ греческой легенды.

В конце апреля стало известно, что в Disney началась работа над третьим сезоном сериала «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн».