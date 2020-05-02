    02 мая 2020, 05:02

    Disney намерен выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»

    Валерия Шафирко

    Компания Disney планирует выпустить ремейк мультфильма «Геркулес» 1997 года. Режиссерами выступят братья Энтони и Джо Руссо, снявшие фантастический боевик «Мстители. Война бесконечности», пишет журнал The Hollywood Reporter.
    Disney намерен выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»

    По информации издания, сценаристом новой версии «Геркулеса» станет Дэйв Каллахэм. Он работал над лентой вселенной Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Фильм выйдет в Соединенных Штатах в 2021 году.

    Каким будет актерский состав в новом «Геркулесе», пока не известно — проект еще далек от стадии кастинга. Также тайной пока остается и то, каким будет новый взгляд на «Геркулеса», что нового привнесет Disney и сохранится ли музыкальное сопровождение.

    Интерес публики подогревает и то, что последние ремейки очень разнятся по характеру. Если «Король Лев» оказался достаточно близок к оригинальному мультфильму 1994 года, то в «Мулане» изменениям подверглась и сама сюжетная линия.

    Однако присутствие Каллахэма в качестве сценариста, как отмечает издание, уже обещает много экшена и фэнтезийный пересказ греческой легенды.

    В конце апреля стало известно, что в Disney началась работа над третьим сезоном сериала «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн».