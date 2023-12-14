Культура 14 декабря 2023, 13:57 Дирижер Русского академического оркестра Владимир Гусев умер на 84-м году жизни

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Стало известно о смерти руководителя и главного дирижера Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Владимира Гусева. Он умер на 84-м году жизни, написал RT со ссылкой на сайт учреждения.

Гусев работал в оркестре более 50 лет, из них более 45 лет он возглавлял его.

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В сообщении участников оркестра говорится, что смерть дирижера стала невосполнимой потерей для культурной и общественной жизни Новосибирской области.