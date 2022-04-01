Дирижер Мастранжело заявил, что Россия делает вклад в развитие мировой культуры

Дирижер Фабио Мастранжело считает, что Россия стремится к развитию мировой культуры. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Он поделился положительными впечатлениями от конкурса, «организованного Президентским фондом поддержки культурных инициатив». Мастранжело добавил, что в последнее время в мире можно наблюдать тенденцию к заглушению русской культуры.

«В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, наоборот делает вклад в развитие мировой культуры», — считает дирижер.