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    01 апреля 2022, 14:50

    Дирижер Мастранжело заявил, что Россия делает вклад в развитие мировой культуры

    Дарья Морозова

    Дирижер Фабио Мастранжело считает, что Россия стремится к развитию мировой культуры. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    Он поделился положительными впечатлениями от конкурса, «организованного Президентским фондом поддержки культурных инициатив». Мастранжело добавил, что в последнее время в мире можно наблюдать тенденцию к заглушению русской культуры.

    «В отличие от того, что происходит в Европе, мы не стираем ни одну культуру, наоборот делает вклад в развитие мировой культуры», — считает дирижер.