Дирижер Кадена сравнил дисциплину детей-музыкантов из России и Европы

В четверг, 1 октября, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича прошел концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством дирижера Фредди Кадена. Он сравнил дисциплину наших детей-музыкантов и воспитанников из Европы.

По его словам, российские дети оказались более ответственными чем европейские. Дирижер рассказал об особенностях работы с представителями младшего поколения, пишет ИА Nation News.

«Я обращаюсь с ними как со взрослыми в том плане, что они уже стоят на пути профессиональной музыки. Как к коллегам. Насчет воспитания, бывает по-разному, бывают и „шебутные“ дети, но в основном ребята очень хорошие, активные, эмоциональные, в них много энергии», — подчеркнул Кадена.

Он добавил, что не ставит себя выше ребенка. Музыкант старается создать творчески позитивную атмосферу. Как считает дирижер, установление «диктатуры» является плохим методом.