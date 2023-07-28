Культура 28 июля 2023, 14:05 Дирижер Голиков рассказал, что на фестивале «Дым над водой» зрители смогут попробовать освоить некоторые инструменты

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В Гатчине 29 июля пройдет фестиваль «Дым над водой». От классики до рока». Мероприятие проведут в шестой раз. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков.

По его словам, в пррограмме фестиваля будет много сюрпризов. Они будут связаны и с музыкальной составляющей и неожиданными решениями, и с интерактивами. Например, для зрителей создадут специальную площадку, где они смогут самостоятельно попробовать сыграть на различных инструментах.

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