Культура 07 марта 2023, 21:58 Дирижер Федосеев рассказал, как прошли гастроли Большого симфонического оркестра в ОАЭ

Читать 360tv в

Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского завершил гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах. Дирижер, руководитель оркестра Владимир Федосеев рассказал, как российских музыкантов встретили за границей. Об этом сообщила «Российская газета».

По словам музыканта, артистов очень тепло встретили в ОАЭ. Он подчеркнул, что после каждого концерта зрители аплодировали стоя, написал RT.

Реклама

«Там были и наши соотечественники, и граждане других стран, и, конечно, местные — их сразу отличишь по одежде и по манерам», — рассказал Федосеев.

Реклама